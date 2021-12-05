В Кремле решили, что Украину надо «заставлять» выполнять Минские соглашения

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Украину «надо заставлять» выполнять Минские договоренности об урегулировании конфликта на Донбассе.

«Если ее оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами», — сказал Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».



Москва отрицает участие в конфликте на Донбассе и агрессию против Украины, называя себя лишь помощником в мирном урегулировании.

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Американская разведка установила, что Москва планирует многофронтовое наступление на Украину уже в начале 2022 года с участием до 175 тысячи военнослужащих.



Эскалация конфликта со стороны России возможна, но не обязательно, что это произойдет, считает министр обороны Алексей Резников. По его данным, суммарное количество войск в России и на оккупированных территориях, которое может быть использовано против Украины, оценивается в 94,3 тысячи человек.



Президент США Джозеф Байден заявил, что готовит комплекс инициатив, которые помогут Украине противостоять России. На переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена тема Украины станет одной из центральных, сообщила представительница Белого дома Джен Псаки.