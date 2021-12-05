Арестович объяснил, почему Зеленский заявил о прямых переговорах с Путиным

В офисе президента Украины видят два пути разрешения конфликта на Донбассе: военная конфронтация с Россией или политико-дипломатический путь. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».



«Военной конфронтации мы не хотим, поэтому занимаемся политико-дипломатическим урегулированием. Это такая же борьба, только невооруженным путем. И там также важно, кто захватывает инициативу и навязывает», – сказал Арестович, поясняя недавние слова Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров с Владимиром Путиным.



Арестович пояснил, что каждая инициатива украинского президента заставляет Кремль официально реагировать.



«А когда они официально реагируют, они должны либо согласиться на встречу, и тогда весь мир понимает, что они делают шаги к миру. Или не согласиться, и тогда понятно, что они примиряться не хотят. И вот накапливаются их отказы, и все понимают, что Россия мира не хочет. Не хочет выполнять Минские соглашения, Нормандские договоренности и так далее. И ровно эта оценка прозвучала от госсекретаря США Блинкена на саммите [глав МИД стран] НАТО. И вот для этого это делается. Это очень важная история, чтобы постоянно ставить Кремль в позицию, когда они вынуждены определяться: да или нет», – сказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не сможет урегулировать конфликт на Донбассе без прямых переговоров с Россией.