Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Арестович объяснил, почему Зеленский заявил о прямых переговорах с Путиным

05 декабря 2021, 16:33

Арестович объяснил, почему Зеленский заявил о прямых переговорах с Путиным

В офисе президента Украины видят два пути разрешения конфликта на Донбассе: военная конфронтация с Россией или политико-дипломатический путь. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».

«Военной конфронтации мы не хотим, поэтому занимаемся политико-дипломатическим урегулированием. Это такая же борьба, только невооруженным путем. И там также важно, кто захватывает инициативу и навязывает», – сказал Арестович, поясняя недавние слова Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров с Владимиром Путиным.

Арестович пояснил, что каждая инициатива украинского президента заставляет Кремль официально реагировать.

«А когда они официально реагируют, они должны либо согласиться на встречу, и тогда весь мир понимает, что они делают шаги к миру. Или не согласиться, и тогда понятно, что они примиряться не хотят. И вот накапливаются их отказы, и все понимают, что Россия мира не хочет. Не хочет выполнять Минские соглашения, Нормандские договоренности и так далее. И ровно эта оценка прозвучала от госсекретаря США Блинкена на саммите [глав МИД стран] НАТО. И вот для этого это делается. Это очень важная история, чтобы постоянно ставить Кремль в позицию, когда они вынуждены определяться: да или нет», – сказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Читайте также:

Переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не сможет урегулировать конфликт на Донбассе без прямых переговоров с Россией.

Читайте также:

В Кремле ответили на слова Зеленского о прямых переговорах по Донбассу

 

Еще по теме

Люди
Алексей Арестович
Прочее
переговоры с Россией

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:55
Пушилин пожаловался, что «ДНР» приходится «смягчать» военную обстановку на Донбассе
11:20
В шахте Донецка умер горняк
09:35
Пушилин забыл, что «ДНР» требовала «особого статуса» Донбассу
23:02
Пушилин посетовал, что донецкий QR-код вакцинации не действует в России
22:10
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
19:52
«ДНР» заявила о росте преступности из-за частичной отмены комендантского часа
18:09
В ОРДЛО передали более 314 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста и ООН
14:46
Главы «ДНР» и «ЛНР» получили партбилеты «Единой России» из рук Медведева
12:19
«ДНР»: Еще 550 человек заболели и 9 умерли от коронавируса
09:37
«ЛНР» заявила об 11 смертях вследствие COVID-19
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 декабря
22:40
«ДНР» арестовала помощника «министра связи», директор «Феникса» — под подпиской о невыезде
18:00
«ДНР» объявила в розыск «палача» донецкой «Изоляции» Куликовского
14:56
Добровольно-принудительно и для иллюзии интеграции: Лисянский объяснил вступления жителей ОРДЛО в «Единую Россию»
14:50
«ЛНР» ждет, когда в России официально будут признавать луганские QR-коды о вакцинации
все новости
16:33
Арестович объяснил, почему Зеленский заявил о прямых переговорах с Путиным
16:10
В Кремле решили, что Украину надо «заставлять» выполнять Минские соглашения
14:55
Пушилин пожаловался, что «ДНР» приходится «смягчать» военную обстановку на Донбассе
13:16
Беларусь увидела угрозу в воздухе со стороны Украины
11:20
В шахте Донецка умер горняк
09:56
Ковид в Донецкой области: 289 новых пациентов
09:35
Пушилин забыл, что «ДНР» требовала «особого статуса» Донбассу
08:59
На Донбассе вчера было тихо
08:35
Коронавирус в Украине: Более 6,5 тысяч новых заражений
23:02
Пушилин посетовал, что донецкий QR-код вакцинации не действует в России
22:28
В Краматорске сотни жителей пришли проститься с военным, убитым снайпером боевиков
22:10
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
21:58
Министр обороны объяснил спокойную реакцию Украины на скопление российских войск на границе
21:17
В Мариуполе вакцинированным от ковида пожилым людям выдадут продуктовые корзины: Когда и где получить
20:45
Поток снизился: В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса за неделю
все новости
ВИДЕО
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
04 декабря, 22:10
Угроза наступления России на Украину в фокусе. Итоги встречи глав МИД ОБСЕ за 5 минут ►
03 декабря, 17:50
Новый туристический маршрут в соляной шахте на Донетчине: Что внутри ►
02 декабря, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция