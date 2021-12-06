Почти 4,5 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 5 декабря, в Украине выявили 4 478 случаев заражения коронавирусом, что на 2 144 случая меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 9 082 пациента, умерли 239 человек. Вчера госпитализировали 1 660 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 501 955 человек. Из них выздоровел 3 059 741 пациент, а умерли 88 519 человек.



Вчера вакцинировались 70 797 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 13 753 066 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 13 753 064 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 11 806 077 человек. Всего проведено 25 559 141 прививка.