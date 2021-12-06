Коронавирус в Донецкой области: менее 300 случаев за сутки

В Донецкой области к утру понедельника, 6 декабря, еще 290 человек заболели COVID-19 – такую же цифру зафиксировали день назад. От осложнений вследствие коронавируса скончались еще 4 пациента. Об этом сообщил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии в области зафиксировано 157 878 случаев заболевания COVID-19, из которых 144 772 человека выздоровели, 4 672 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области на выходных исследования не проводились. На данный момент известно более, чем о 6 тысячах пациентов, которые лечатся от коронавируса в ОРДО.