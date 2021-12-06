FT: США смогли убедить Германию в подготовке России к нападению на Украину

США предоставили странам Евросоюза «нехарактерный» и «крайне широкий» объем данных разведки о подготовке России к вторжению в Украину, что позволило убедить скептически настроенные страны, в том числе Германию.



Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.



По информации издания, некоторые европейские страны не доверяли заявлениям США о подготовке России к нападению. Они предлагали вести диалог с Москвой и думали, что она не нападет, если ее не спровоцировать. Вашингтон предоставил данные разведки в начале ноября, перед встречей министров стран НАТО. Среди них были сведения о концентрации войск вдоль границ Украины и другая информация. Financial Times утверждает, что это убедило союзников в намерениях Кремля.



«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены этим разрывом [в разведданных] — как и почему США видели то, что мы не видели», — сказал источник FT.

Американские СМИ со ссылкой на разведку США сообщают, что Россия может начать вторжение в Украину в начале 2022 года. Кремль отрицает намерения напасть на Украину.



Тема Украины станет одной из центральных на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоятся 7 декабря.