«Никакого прямого эфира». Кремль рассказал детали грядущих переговоров Путина и Байдена

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря пройдет по видеосвязи в закрытом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме», — приводит слова Пескова журналистам ТАСС.



По словам представителя Кремля, начало переговоров ожидается в 18:00 по московскому времени (17:00 по Киеву).



«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительной по времени», — отметил Песков.



Путин и Байден обсудят напряженность вокруг Украины, «продвижение НАТО» к границам РФ и предложение российского президента о гарантиях безопасности, сообщил Песков.



«Нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует дополнительных усилий. Конечно, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии», — рассказал представитель Кремля.



«Затем [президенты обсудят] те вопросы, которые, наверное, "шумят" на повестке дня — это прежде всего напряженность вокруг Украины, это тематика продвижения НАТО в сторону наших границ, это инициатива президента Путина о гарантиях безопасности», — продолжил Песков.



Он подчеркнул, что гарантии безопасности не могут быть односторонними, «гарантии бывают только обоюдными». «Именно президент Путин является политиком, который настаивает на взаимоуважительном и справедливом характере двусторонних отношений», — добавил Песков.



Пресс-служба Кремля даст сообщение по итогам переговоров. Песков отметил, что заявления Путина по итогам встречи не будет.