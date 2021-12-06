В Донецкой области задержали боевика из незаконного батальона «Сомали»

В Донецкой области задержан еще один член незаконных вооруженных формирований «ДНР». Им оказался стрелок незаконной вооруженной группировки «Сомали», которая воюет пртив украинской армии на Донбассе.



В пресс-службе СБУ сообщили, что задержанный присоединился к боевикам в 2018 году. По данным следствия, он входил в состав штурмового подразделения, которое обустроило свои позиции в районе поселков Широкая Балка, Пикузы (бывшее Коминтерново) и Доломитное Донецкой области.



После того как подозреваемый покинул ряды боевиков, он тайно вернулся на подконтрольную правительству территорию, скрываясь при этом от украинских правоохранителей.



Во время обысков у него дома обнаружили так называемый «военный билет ДНР» и средства связи.



Сейчас мужчина находится под стражей. Продолжается досудебное расследование.



Тем временем, как сообщили в СБУ, подозреваемый уже дал показания против ряда боевиков и людей, которые непосредственно руководят незаконными вооруженными формированиями.