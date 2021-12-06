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Зеленский внес в Раду законопроекты, связанные с «экономическим паспортом украинца»

06 декабря 2021, 14:00

Зеленский внес в Раду законопроекты, связанные с «экономическим паспортом украинца»

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов об «экономическом паспорте».

Карточки законопроектов опубликованы на сайте парламента.

Всего президент внес четыре законопроекта:

  • №6394 «Об экономическом паспорте»;
  • №6395 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта»;
  • №6396 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений»;
  • №6397 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений».



Тексты законопроектов пока не обнародованы.

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