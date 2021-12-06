В Луганской области – менее 10 новых случаев ковида

На территории Луганской области, подконтрольной украинской власти, за сутки подтверждено 9 новых случаев COVID-19. Из них семь – в Лисичанске, как и в субботу, что днем ранее. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



От осложнений умерли еще семь человек.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 336 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 37,5 (при пороговом уровне – 60). В частности, подобные показатели позволили Луганской области выйти из «красной» зоны карантина.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 выявлен в 57 844 случаях. Из них 51 169 пациентов выздоровели, умерли 2 040 человек.