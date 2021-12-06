ООС: Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, в районе Попасной и Шумов боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В направлении поселка Пески НВФ вели огонь из подствольных гранатометов.



Украинские позиции также обстреляли вблизи Катериновки и Майорска из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.



«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы», — добавили в штабе.