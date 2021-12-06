«Должны быть осторожны»: Канада не планирует дополнительно направлять своих военных в Украину

Канада не планирует отправлять в Украину дополнительно военных инструкторов в рамках имеющейся программы сотрудничества. Об этом заявил новый начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри в интервью Globe and Mail, передает «НВ».



Он подчеркнул, что сейчас любая новая военная поддержка может привести к обострению ситуации.



«В таком деле, как эта, дипломатия должна играть ведущую роль. Мы должны быть очень осторожны. Мы должны быть очень осторожны в балансе между сдерживанием и эскалацией, а также в том, что принимает другая сторона. Именно в этом случае дипломатия должна играть ведущую роль», — отметил генерал.



Он призвал Украину серьезно относиться к потенциальным противникам, чтобы избежать ошибок.



«Вы всегда должны воспринимать потенциальных противников серьезно. Войны начинались из-за потенциальных просчетов и раньше, на протяжении всей истории», — сказал глава канадского Штаба обороны.



Эйри добавил, что Канада не отказывается от поддержки Украины, в настоящее время здесь находится более 200 канадских инструкторов, что является одной из крупнейших иностранных обучающих миссий.



«Украина занимает первое место среди получателей нашей программы подготовки по военному сотрудничеству. В целом это достаточно сильное проявление поддержки», — резюмировал он.

Ранее министр обороны Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию дополнительно направить в Украину военных инструкторов и разместить их на позициях вблизи линии соприкосновения на Донбассе. По словам Резникова, этих военных инструкторов нужно разместить в тех местах, где Россия может их видеть.