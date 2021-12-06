Десятки тысяч детей в ОРДЛО могут остаться без украинского гражданства — правозащитники

Проблема получения государственных свидетельств о рождении детей на оккупированных территориях является одной из наиболее острых. Об этом заявили в благотворительном фонде «Право на защиту».



«По крайней мере 200 тысяч детей, которые родились на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей и являются гражданами Украины, не имеют свидетельств о рождении государственного образца», — отмечают правозащитники.



Эти данные они приводят на основании оценки УВКБ ООН, данных министерства юстиции о количестве выданных по упрощенной судебной процедуре свидетельств о рождении и доступных в открытых источниках данных о количестве рождений на Донбассе и в Крыму.



Правозащитники подчеркивают, что эти дети лишены возможности воспользоваться административными, социальными, образовательными, медицинскими и другими государственными услугами.



«72 тысячи — оценочное количество детей, родившихся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2015 года и не получивших свидетельства о рождении украинского образца. Все они находятся под риском безгражданства», — констатировали в БФ «Право на защиту».