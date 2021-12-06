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Инженерам, отключившим украинские телеканалы в Донецке, сообщено о подозрении

06 декабря 2021, 21:24

Инженерам, отключившим украинские телеканалы в Донецке, сообщено о подозрении

Работникам государственного телекоммуникационного предприятия, которые прекратили трансляцию украинских каналов на оккупированной территории, заочно сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Как уточнили в прокуратуре, в Донецке трое инженеров путем незаконного вмешательства в работу оборудования Донецкого филиала «Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения» прекратили трансляцию на временно оккупированной территории Донецкой области более 30 украинских теле- и радиоканалов, заменив их запрещенным российским контентом и каналами «Л-ДНР».

«Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2014-2016 годов трое инженеров средств радио и телевидения в возрасте 37, 49 и 60 лет, вступив в преступный сговор с представителями незаконных вооруженных формирований РФ, способствовали деятельности террористической организации и распространили запрещенные российские и оккупационной администрации каналы теле- и радиовещания», — говорится в сообщении.

В этой связи инженерам заочно сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

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