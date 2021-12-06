Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский присвоил звание Героя Украины «киборгу», погибшему при обороне Донецкого аэропорта

06 декабря 2021, 21:56

Зеленский присвоил звание Героя Украины «киборгу», погибшему при обороне Донецкого аэропорта

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему участнику обороны Донецкого аэропорта. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Полицяку Петру Петровичу — солдату (посмертно)», — говорится в указе.

Петр Полицяк служил в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, позывной «Черный». Участвовал в боях за Донецкий аэропорт. Пережив газовую атаку боевиков в аэропорту, отказался сесть в последний эвакуационный БТР, будучи раненым в руку, остался с побратимом, которого не смогли вывезти с переломанными ногами. Погиб 20 января 2015 года, его тело было опознано среди погибших, которых волонтеры достали из-под завалов аэропорта.

Читайте также:

Зеленский прибыл на Донбасс по случаю Дня ВСУ

Еще по теме

Люди
Киборги Владимир Зеленский погибшие на Донбассе
Прочее
Герой Украины донецкий аэропорт

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 декабря
17:50
«ДНР» хочет, чтобы Россия вносила донецкую прописку в свои паспорта
10:00
Коронавирус на неподконтрольной Луганщине: умерли четыре человека
08:58
Пушилин допустил объединение «ДНР» и «ЛНР» в будущем
23:14
Главные новости Донбасса за неделю
14:55
Пушилин пожаловался, что «ДНР» приходится «смягчать» военную обстановку на Донбассе
11:20
В шахте Донецка умер горняк
09:35
Пушилин забыл, что «ДНР» требовала «особого статуса» Донбассу
23:02
Пушилин посетовал, что донецкий QR-код вакцинации не действует в России
22:10
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
19:52
«ДНР» заявила о росте преступности из-за частичной отмены комендантского часа
18:09
В ОРДЛО передали более 314 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста и ООН
14:46
Главы «ДНР» и «ЛНР» получили партбилеты «Единой России» из рук Медведева
12:19
«ДНР»: Еще 550 человек заболели и 9 умерли от коронавируса
09:37
«ЛНР» заявила об 11 смертях вследствие COVID-19
все новости
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 декабря
22:56
Тысяча за вакцинацию: Минздрав предупреждает о мошенничестве
22:32
Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед переговорами президентов США и России
21:56
Зеленский присвоил звание Героя Украины «киборгу», погибшему при обороне Донецкого аэропорта
21:24
Инженерам, отключившим украинские телеканалы в Донецке, сообщено о подозрении
20:59
В 2022 году все ветераны войны на Донбассе, стоящие в очереди на жилье, получат квартиры — Зеленский
20:11
Зеленский в День ВСУ: Армии передано около ста единиц нового вооружения и военной техники
19:53
Байден поговорит с Зеленским перед саммитом с Путиным — СМИ
19:17
В Кремле назвали способ снять напряжение вокруг Украины
18:52
Десятки тысяч детей в ОРДЛО могут остаться без украинского гражданства — правозащитники
18:04
13 лет тюрьмы: Приговор Януковичу по делу о госизмене оставили в силе
17:50
«ДНР» хочет, чтобы Россия вносила донецкую прописку в свои паспорта
17:46
«Должны быть осторожны»: Канада не планирует дополнительно направлять своих военных в Украину
17:15
ООС: Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов
16:45
В Луганской области – менее 10 новых случаев ковида
все новости
ВИДЕО
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
04 декабря, 22:10
Угроза наступления России на Украину в фокусе. Итоги встречи глав МИД ОБСЕ за 5 минут ►
03 декабря, 17:50
Новый туристический маршрут в соляной шахте на Донетчине: Что внутри ►
02 декабря, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция