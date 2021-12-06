Зеленский присвоил звание Героя Украины «киборгу», погибшему при обороне Донецкого аэропорта

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему участнику обороны Донецкого аэропорта. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Полицяку Петру Петровичу — солдату (посмертно)», — говорится в указе.



Петр Полицяк служил в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, позывной «Черный». Участвовал в боях за Донецкий аэропорт. Пережив газовую атаку боевиков в аэропорту, отказался сесть в последний эвакуационный БТР, будучи раненым в руку, остался с побратимом, которого не смогли вывезти с переломанными ногами. Погиб 20 января 2015 года, его тело было опознано среди погибших, которых волонтеры достали из-под завалов аэропорта.

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