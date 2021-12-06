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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 декабря

06 декабря 2021, 23:56

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области еще 290 человек заболели COVID-19. За все время пандемии зафиксировано 157 878 случаев заболевания COVID-19, из которых 144 772 человека выздоровели, 4 672 — умерли.

В отдельных районах Луганской области за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека. За все время пандемии в группировке «ЛНР» признают 20 861 случай заболевания COVID-19. Их них 17 234 человека выздоровели, а 2 963 умерли.

На территории Луганской области, подконтрольной украинской власти, за сутки подтверждено 9 новых случаев COVID-19. Всего коронавирус выявлен в 57 844 случаях. Из них 51 169 пациентов выздоровели, умерли 2 040 человек.

Девять регионов Украины, в том числе Донетчина и Луганщина, покидают «красную» зону эпидемической опасности и переходят в «желтую» зону.

Политика

Издание Independent со ссылкой на источник в Белом доме сообщило о намерении президента США Джо Байдена провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским накануне онлайн-саммита с президентом РФ Владимиром Путиным.

6 декабря президент Владимир Зеленский и глава госдепа США Энтони Блинкен провели телефонный разговор и согласовали позиции перед переговорами президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Общество

Работникам государственного телекоммуникационного предприятия, которые прекратили трансляцию украинских каналов на оккупированной территории, заочно сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации по предварительному сговору.

Проблема получения государственных свидетельств о рождении детей на оккупированных территориях является одной из наиболее острых. Об этом заявили в благотворительном фонде «Право на защиту».

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