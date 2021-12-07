За сутки в Украине выявили около 9 тысяч случаев коронавируса

За понедельник, 6 декабря, в Украине выявили 8 655 случаев заражения коронавирусом, что на 4 177 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 22 878 пациентов, умерли 467 человек. Вчера госпитализировали 1 349 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 510 610 человек. Из них выздоровели 3 082 619 пациента, а умерли 88 986 человек.



Вчера вакцинировались 188 758 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 13 826 163 человека. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 13 826 161 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 11 921 738 человек. Всего проведено 25 747 899 прививок.