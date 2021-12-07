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На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки

07 декабря 2021, 09:07

На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что огонь открывался в районе Песок, Катериновки, Попасной, Шумов, Майорска.

В штабе заявили, что украинские военные открывали огонь в ответ.

Группировка «ДНР» заявила про обстрел в районе поселка шахты имени Гагарина на окраине Горловке.

Группировка «ЛНР» новых обстрелов не зафиксировала.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 5 декабря 2021-го зафиксировала не менее 89 176 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

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