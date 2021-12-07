«ДНР» выявила почти тысячу новых случаев коронавируса. Умерли 111 человек

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 990 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 1 217 пациентов выздоровели, а 111 человек умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время исследований там подтверждают 111 963 заболевших COVID-19. Из них 97 620 человек выздоровели, а 8 540 — умерли. Продолжают болеть 5 803 пациента.



В ОРДО исследования на выявления коронавируса в субботу и воскресенье не проводились.



За сутки медики выявили 70 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 49 человек. Всего на лечении находится 1 389 пациентов с пневмониями, из них 870 на кислородной поддержке (+21 за сутки).