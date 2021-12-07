Ковид на Донетчине: Еще 689 заболевших и 34 умерших

За 6 декабря в Донецкой области выявили 689 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 1 052 человек выздоровели, а 34 — умерли.



Об этом сообщает председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 158 567 заболевших COVID-19. Из них 145 824 пациента выздоровели, а 4 706 человек умерли.

С сегодняшнего дня, 7 декабря, Донецкая область находится в «желтой» зоне карантина.



За минувшие сутки в Украине выявили 8 655 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 3 510 610 человек. Из них выздоровели 3 082 619 пациента, а умерли 88 986 человек.