Резников предрек «кровавую баню» и «россиян в гробах» в случае вторжения в Украину

Министр обороны Алексей Резников считает, что России не сможет победить в случае нового вторжения в Украину. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.



В начале сюжета Резников стоял с американским журналистом возле могил украинских военных. «В России будут тоже такие места. Ради чего, по каким причинам россияне будут умирать?» — сказал глава Минобороны о возможном вторжении.



Резников заверил, что Украина не испугана, поскольку не может себе позволить поддаваться давлению.



Кроме того, министр отметил, что Украина верит данным своей и американской разведок, но окончательного решения о вторжении РФ еще нет.



После этого журналист прямо спросил, верит ли Резников во вторжение России.



«Я не верю, что Россия победит в Украине. Это разное. Это будет кровавая бойня — и россияне тоже будут возвращаться в гробах», — ответил министр.