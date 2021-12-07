Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников призвал Байдена отвергнуть «красные линии» Путина

07 декабря 2021, 14:25

Резников призвал Байдена отвергнуть «красные линии» Путина

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал президента США Джо Байдена на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным отвергнуть его «красные линии».

«Если я могу посоветовать президенту Байдену, я хотел бы, чтобы он четко сформулировал господину Путину, что здесь не может быть кремлевских "красных линий". "Красная линия" уже находится здесь, в Украине, и цивилизованный мир отреагирует без колебаний», — сказал Резников в интервью CNN.

Министр также считает, что идея не провоцировать Россию не сработает.

В конце ноября Путин завяил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть «красной линией» для России.

Президент США Джо Байден сказал американским журналистам, что не признает ничью «красную линию».

Читайте также:

Резников предрек «кровавую баню» и «россиян в гробах» в случае вторжения в Украину

Еще по теме

Люди
Владимир Путин Алексей Резников
Прочее
Нато Украина-Россия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:24
«ДНР» выявила почти тысячу новых случаев коронавируса. Умерли 111 человек
09:36
«ЛНР» сообщила о трех новых смертях от коронавируса
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 декабря
17:50
«ДНР» хочет, чтобы Россия вносила донецкую прописку в свои паспорта
10:00
Коронавирус на неподконтрольной Луганщине: умерли четыре человека
09:25
Новый план нападения России показал Запад. Пушилин и Пасечник теперь «единороссы». Дайджест НД ►
08:58
Пушилин допустил объединение «ДНР» и «ЛНР» в будущем
23:14
Главные новости Донбасса за неделю
14:55
Пушилин пожаловался, что «ДНР» приходится «смягчать» военную обстановку на Донбассе
11:20
В шахте Донецка умер горняк
09:35
Пушилин забыл, что «ДНР» требовала «особого статуса» Донбассу
23:02
Пушилин посетовал, что донецкий QR-код вакцинации не действует в России
22:10
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
19:52
«ДНР» заявила о росте преступности из-за частичной отмены комендантского часа
18:09
В ОРДЛО передали более 314 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста и ООН
все новости
15:41
В Ощадбанке рассказали, сколько людей не забрали свои карты на Донетчине
15:09
На Луганщине выявили еще 187 случаев коронавируса. Умерли 15 человек
14:25
Резников призвал Байдена отвергнуть «красные линии» Путина
13:34
В Кремле не ждут прорыва от переговоров Путина и Байдена
12:52
Резников предрек «кровавую баню» и «россиян в гробах» в случае вторжения в Украину
12:29
Ковид на Донетчине: Еще 689 заболевших и 34 умерших
12:05
У Путина исключили предложение Байдену присоединиться к Нормандскому формату
11:24
«ДНР» выявила почти тысячу новых случаев коронавируса. Умерли 111 человек
10:58
Байден позвонил лидерам Франции, Германии, Италии и Британии перед переговорами с Путиным
10:15
США готовы ограничить конвертацию рубля в случае нападения РФ на Украину — Bloomberg
09:47
Кулеба не ждет прорывов от переговоров Путина и Байдена
09:36
«ЛНР» сообщила о трех новых смертях от коронавируса
09:07
На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки
08:38
Байден поговорит с Зеленским после переговоров с Путиным
08:17
За сутки в Украине выявили около 9 тысяч случаев коронавируса
все новости
ВИДЕО
Новый план нападения России показал Запад. Пушилин и Пасечник теперь «единороссы». Дайджест НД ►
06 декабря, 09:25
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
04 декабря, 22:10
Угроза наступления России на Украину в фокусе. Итоги встречи глав МИД ОБСЕ за 5 минут ►
03 декабря, 17:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция