Резников призвал Байдена отвергнуть «красные линии» Путина

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал президента США Джо Байдена на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным отвергнуть его «красные линии».



«Если я могу посоветовать президенту Байдену, я хотел бы, чтобы он четко сформулировал господину Путину, что здесь не может быть кремлевских "красных линий". "Красная линия" уже находится здесь, в Украине, и цивилизованный мир отреагирует без колебаний», — сказал Резников в интервью CNN.



Министр также считает, что идея не провоцировать Россию не сработает.

В конце ноября Путин завяил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть «красной линией» для России.



Президент США Джо Байден сказал американским журналистам, что не признает ничью «красную линию».