На Луганщине выявили еще 187 случаев коронавируса. Умерли 15 человек

За прошедшие сутки в Луганской области выявили 157 случаев заражения коронавируса. Кроме того, 310 человек выздоровели, а 15 умерли.



Об этом сообщила облгосадминистрация.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 58 031 заболевшего COVID-19. Из них 51 479 человек выздоровели, а 2 055 человек умерли.

С сегодняшнего дня, 7 декабря, Луганская область находится в «желтой» зоне карантина.



За минувшие сутки в Украине выявили 8 655 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 3 510 610 человек. Из них выздоровели 3 082 619 пациента, а умерли 88 986 человек.