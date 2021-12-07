Будущий канцлер Германии выступил в поддержку Нормандского формата

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Нормандский формат снова должен стать действенным инструментом урегулирования конфликта на востоке Украины.



«Нужно сделать так, чтобы Нормандский формат снова возымел действие», — цитирует Шольца «Интерфакс-Украина».



Кроме того будущий немецкий канцлер заявил, что Украина должна остаться страной для транзита российского газа.



«В остальном мы поставили себе цель, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа. И мы будем стремиться к этому и впредь», — сказал Шольц.

Уходящий канцлер Ангела Меркель неоднократно говорила, что сожалеет, что до окончания срока ее полномочий не удалось провести еще один саммит в Нормандском формате.



В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.



