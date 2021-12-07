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Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи. Обсудят Украину и не только

07 декабря 2021, 17:14

Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи. Обсудят Украину и не только

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры в режиме видеоконференции. Лидеры двух стран обсудят, в частности, Украину.

Об этом сообщает РИА Новости.

Среди тем: военные действия России у границ Украины, стратегическая стабильность между странами, кибернетические и региональные проблемы.

В преддверии переговоров Путин публично заявил, что настаивает на гарантиях нерасширения НАТО на восток. Также он говорил, что расширение военной инфраструктуры Альянса на территорию Украины может быть «красной линией» для России.

В свою очередь Байден сказал американским журналистам, что не признает ничью «красную линию».

В Кремле отмечали, что не ждут прорыва по итогам переговорам двух лидеров. Об отсутствии ожидания прорыва заявил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Вместе с тем глава украинский министр предположил, что во время переговоров президент РФ «услышит очень четкие сигналы от президента Байдена, что сделают партнеры Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции против нашего государства».

Ожидается, что после переговоров с Путиным Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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