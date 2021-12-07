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В Раде появился проект закона, который поможет привлечь инвестиции на Донбасс

07 декабря 2021, 18:20

В Раде появился проект закона, который поможет привлечь инвестиции на Донбасс

Во вторник, 7 декабря, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О введении специального режима хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях». Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Проект закона предусматривает создание благоприятной среды для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест на Донбассе до 2030 года.

На данный момент неизвестно, когда депутаты Верховной Рады будут рассматривать законопроект на голосовании.  

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