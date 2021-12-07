Зеленский продлил санкции против тех, кто проводил российские выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкционное решение против чиновников, которые поддерживают оккупацию Крыма. Президент подписал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября, согласно которому введенные ранее санкции против ряда лиц, причастных к голосованию на выборах в Государственную думу РФ на территории временно оккупированного полуострова Крым, продлеваются с трехлетнего до десятилетнего срока.



Продление санкций коснеся гражданина Украины Константина Бахтерева, который баллотировался от партии «Единая Россия» по одномандатному округу в Керчи.



Также изменения вносятся в прошлогоднее решение СНБО относительно 129 человек – граждан Украины, преимущественно руководства и сотрудников крымских избирательных комиссий разных уровней, а также двоих кандидатов от «Российской экологической партии "Зеленые"», которые баллотировались по одномандатным округам в Евпатории и Симферополе.



Также продлены санкции в отношении 27 человек – все они являются сотрудниками или руководством избиркомов, 25 из них граждане Украины, гражданство еще двух не указывается.



Кроме того, отдельным указом от 7 декабря были уточнены личные данные гражданки Украины Анастасии Нестеренко, в отношении которой были введены бессрочные санкции указом Зеленского от 5 октября за работу членом «территориальной избирательной комиссии» Джанкойского района на минувших выборах в российский парламент.