Более 9 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 7 декабря, в Украине выявили 9 371 случай заражения коронавирусом, что на 716 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 26 804 пациента, умерли 450 человек. Вчера госпитализировали 2 998 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 519 981 человека. Из них выздоровели 3 109 423 пациента, а умерли 89 436 человек.



Вчера вакцинировались 199 765 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 13 905 433 человека. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 13 905 431 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 042 233 человек. Всего проведено 25 947 664 прививки.