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На Донетчине за сутки выявили 723 случая коронавируса. Умерли 56 человек

08 декабря 2021, 10:03

На Донетчине за сутки выявили 723 случая коронавируса. Умерли 56 человек

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 723 случая заражения коронавируса. Кроме того, 692 человека выздоровели, а 56 — умерли.

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 159 290 заболевших COVID-19. Из них 146 516 пациентов выздоровели, а 4 762 человека умерли.

С 7 декабря Донецкая область покинула «красную» зону карантина.

За минувшие сутки в Украине выявили 9 371 случай заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 3 519 981 человека. Из них выздоровели 3 109 423 пациента, а умерли 89 436 человек.

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