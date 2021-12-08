На Донетчине за сутки выявили 723 случая коронавируса. Умерли 56 человек

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 723 случая заражения коронавируса. Кроме того, 692 человека выздоровели, а 56 — умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 159 290 заболевших COVID-19. Из них 146 516 пациентов выздоровели, а 4 762 человека умерли.

С 7 декабря Донецкая область покинула «красную» зону карантина.



За минувшие сутки в Украине выявили 9 371 случай заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 3 519 981 человека. Из них выздоровели 3 109 423 пациента, а умерли 89 436 человек.