В центре Донецка демонтировали стелу «Россия»

Демонтаж стелы «Россия» в Донецке. Фото: «ДАН»

В Донецке работники коммунальной службы демонтировали стелу «Россия» в сквере Первомайский возле площади Ленина. Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ДАН».



Стела была установлена в марте 2016 года. Рядом с ней находилась конструкция в виде сердца в цветах российского флага.



В пресс-службе сепаратистского движения «Донецкая республика» заявили, что стелу забрали на реставрацию. «Будем их освежать», — отметили в движении.



Там добавили, что на месте «сердца» появится тротуарная плитка, а стела будет «усовершенствована по ряду параметров». Подробности в «Донецкой республике» не раскрывают, но пообещали, что обе конструкции вернут на место сразу после обновления.

В апреле 2018 года из парка у стадиона «Донбасс Арена» в Донецке была убрана стела FCSD. Тогда в «ДНР» заявили, что конструкцию отправили на реставрацию. Стелу на место так и не вернули.