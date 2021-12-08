Евросоюз утвердил санкции против участников ЧВК «Вагнера»

Послы стран Европейского Союза утвердили санкции против членов частной военной компании «Вагнера», обновив список. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.



«Послы ЕС сегодня решили дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера". ЕС также добавит трех лиц, связанных с группой, в свой режим санкций по правам человека, одного человека в список по Ливии, трех в свой список по Украине и двух физических лиц и трех юридических лиц в свой список по Сирии. Все они из России», – написал Джозвяк.



Ранее стало известно, что санкции коснутся бывшего офицера российских специальных сил, руководителя группировки Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичко и причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.



Франция предупредила Россию о недопустимости присутствия частной военной компании «Вагнера» в африканском регионе Сахеле.