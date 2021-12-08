ООС: Боевики дважды обстреляли украинские позиции, без потерь

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В направлении поселков Нью-Йорк и Новоалександровка боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил, по данным штаба, нет.



Украинские военные открывали ответный огонь, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.