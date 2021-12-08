На Луганщине выявили 147 новых случаев коронавируса, умерли еще 9 человек

В Луганской области за сутки лабораторно подтверждено 147 новых случаев COVID-19. Еще девять пациентов умерли от осложнений болезни, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Новые случаи инфицирования выявили в Северодонецке — 35, Рубежном — 29, Лисичанске — 10, а также в районах: Новопсковском — 14, Беловодском — восемь, Кременском и Сватовском — по семь, Новоайдарском и Попаснянском — по шесть, Станично-Луганском, Марковском и Старобельском — по пять, Троицком — четыре, Белокуракинском и Меловском — по три.



С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили у 58 178 жителей области. Из них выздоровели — 51 756 человек, умерли — 2 064.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 301 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 36,7 (при пороговом уровне — 60).

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