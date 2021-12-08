Зеленский: Великобритания выделит на поддержку Украины дополнительно 1,3 млрд долларов

Великобритания выделит дополнительно на поддержку Украины 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,3 млрд долларов). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.



«Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля и безопасность», — написал Зеленский.



Президент уточнил, что решение о дополнительной финансовой помощи было принято по итогам переговоров с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном в прошлом году. В целом размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов (около 4,5 млрд долларов).



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, на какие направления будут направлены эти средства.



«Завершили в Лондоне подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании. Благодарен за решения, доказывающие, что Киев и Лондон — близкие союзники. Выделенные ресурсы пойдут на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики», — написал Кулеба в Twitter.