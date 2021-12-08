По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксировали 723 случая заражения коронавируса и 56 смертей. За все время исследований выявлено 159 290 заболевших: 146 516 пациентов выздоровели, а 4 762 человека умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 577 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 1 397 пациентов выздоровели, а 54 человека умерли. Всего в группировке «ДНР» подтверждают 112540 заболевших: 99 017 человек выздоровели, а 8 594 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 147 новых случаев COVID-19. Еще девять пациентов умерли от осложнений болезни. Всего ковид подтвердили у 58 178 жителей области. Из них выздоровели — 51 756 человек, умерли — 2 064.



В отдельных районах Луганской области выявили 60 случаев заражения и 8 летальных случаев. Всего группировка «ЛНР» признает 20 921 случаев COVID-19: 17 324 пациентов выздоровели, а 2 974 — умерли.



Политика



Президент Владимир Зеленский положительно оценивает результаты переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.



Президент России Владимир Путин не дал прямого ответа на вопрос, собирается ли Россия напасть на Украину. Соответствующий вопрос журналиста Путин назвал провокационным. Он добавил, что «Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность».



Госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и «согласились с необходимостью быстрого и серьезного ущерба для России в случае эскалации ее агрессии».



Президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России.



Права человека



В незаконных тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донбасса сегодня содержат минимум 30 женщин. Они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Ограничения, установленные группировками «ДНР» и «ЛНР», на свободу слова в социальных сетях, привели к усилению самоцензуры и сокращению открытого выражения критических мнений по политическим, социальным и экономическим вопросам на неподконтрольной Украине части Донбасса. К такому выводу в своем докладе пришло Управление верховного комиссара ООН по правам человека.



Общество



Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина по уголовному производству о содействии терроризму путем организации поставок угля с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» шахт.



Хранилище радиоактивных отходов на территории Донецкого казенного завода химических изделий группировка «ДНР» распиливает на металлолом, сообщил экс-глава Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.



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