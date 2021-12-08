Минреинтеграции предлагает повысить стипендии студентам из ОРДЛО и Крыма

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий предложило Кабинету министров повысить стипендию для всех студентов, приехавших из Крыма и Донбасса для обучения на подконтрольной Киеву территории.



Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины – министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире «Радио Крым. Реалии».



«Мы предложили, и я не сомневаюсь, что меня поддержат коллеги из правительства, премьер-министр и президент, увеличить стипендию всем студентам, которые приехали с неподконтрольных территорий, до 6 500 гривен», — сказала Верещук.