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Более 12 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

09 декабря 2021, 08:17

Более 12 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За среду, 8 декабря, в Украине выявили 12 376 случаев заражения коронавирусом, что на 3 005 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 24 547 пациентов, умерли 465 человек. Вчера госпитализировали 2 449 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 532 357 человек. Из них выздоровели 3 133 970 пациентов, а умерли 89 901 человек.

Вчера вакцинировались 178 796 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 13 974 700 человека. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 13 974 698 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 151 762 человека. Всего проведено 26 126 460 прививок.

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