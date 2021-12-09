Сутки на Донбассе: Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции

За прошедшие сутки, 8 декабря, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли в направлении поселков Нью-Йорк, Новоалександровка, Светлодарск, Луганское. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



По данным штаба ООС, потерь среди украинских военных нет. ВСУ открывали ответный огонь на обстрелы боевиков.



По состоянию на 7 часов утра, 9 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Группировка «ДНР» заявила о двух обстрелах ее позиций за прошлые сутки — в районе поселков Широкая Балка и Безыменное.



В группировке «ЛНР» сообщили, что за сутки не было нарушений режима прекращения огня.