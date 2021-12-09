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В Луганске пострадали семь человек при столкновении маршрутки и микроавтобуса

09 декабря 2021, 09:09

В Луганске пострадали семь человек при столкновении маршрутки и микроавтобуса

Семь человек, включая ребенка, пострадали в результате столкновения маршрутки и микроавтобуса в центре Луганска. Об этом сообщила пресс-служба «МЧС» при группировке «ЛНР».

Авария произошла около 16:00 8 декабря в районе Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной.

Столкнулись Volkswagen Transporter и «Газель Рута». Пострадавшие доставлены в «Луганскую республиканскую клиническую больницу».

В «МЧС» уточнили, что мужчина 1960 года рождения находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

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