В Луганске пострадали семь человек при столкновении маршрутки и микроавтобуса

Семь человек, включая ребенка, пострадали в результате столкновения маршрутки и микроавтобуса в центре Луганска. Об этом сообщила пресс-служба «МЧС» при группировке «ЛНР».



Авария произошла около 16:00 8 декабря в районе Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной.



Столкнулись Volkswagen Transporter и «Газель Рута». Пострадавшие доставлены в «Луганскую республиканскую клиническую больницу».



В «МЧС» уточнили, что мужчина 1960 года рождения находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.