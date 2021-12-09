Кабмин предлагает усилить ответственность за отрицание вооруженной агрессии России против Украины

Правительство одобрило законопроекты, которые предусматривают усиление ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и отрицание временной оккупации Россией территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыму и Севастополе.



Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в четверг.



«Сегодня мы поддержали два законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в административный кодекс относительно ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, попытки легитимизировать оккупацию наших территорий», — сказал Шмыгаль.



Он уточнил, что законы будут касаться именно политических деятелей. «Уверен, что Верховная Рада поддержит подобную инициативу», — добавил глава Кабмина.



Согласно документам, за публичное отрицание российской агрессии и оккупации будут налагать штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен, за повторное отрицание — от 34 до 51 тысячи гривен.



Субъектами правонарушений указаны «национальные и иностранные публичные деятели, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, политически значимые лица».