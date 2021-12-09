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В Мариуполе от коронавируса умер новорожденный ребенок

09 декабря 2021, 14:32

В Мариуполе от коронавируса умер новорожденный ребенок

В Мариуполе заразился коронавирусом и умер новорожденный ребенок. Об этом сегодня сообщил городской голова Вадим Бойченко, передает 0629.

По его словам, нынешняя волна эпидемии была самой сильной.

«Всего в Мариуполе заболели коронавирусом 54 тысячи человек, за три предыдущие волны — 30 тысяч, за эту волну — 20 тысяч. Из общего числа заболевших 95% не вакцинированы. В последнюю волну пандемии умерли более 500 человек, все они не были вакцинированы. При этом большинство заболевших — люди старшего возраста», — рассказал Бойченко.

Он отметил, что именно в эту волну тяжело болели дети, и это было видно по случаям госпитализации детей.

Главный врач горбольницы №4 Владимир Жигиль рассказал о летальном случае ковида у новорожденного ребенка, который появился на свет в Левобережном роддоме две недели назад.

«Был абсолютно здоров. Из роддома его выписали в семью, члены которой не были вакцинированы от COVID-19. Вероятно, невакцинированные родители ребенка и заразили. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли», — отметил главврач.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что единственный способ защититься от коронавируса и его осложнений — это вакцинация.

В ноябре в детском инфекционном отделении горбольницы №4 Мариуполя от коронавируса умерла 16-летняя девочка. Ее доставили в мариупольскую больницу с севера Донецкой области.

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