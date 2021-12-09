Зеленский принял участие в первой сессии Саммита демократии, инициированном Байденном

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи принял участие в инаугурационной сессии саммита демократии. Об этом глава государства сообщил в Twitter.



«Демократия — не данность, за нее нужно бороться. Благодарен Джо Байдену за лидерство в защите свободы и равенства», — написал Зеленский.



Саммит демократии инициировал Байден. Он пройдет 9-10 декабря в частичном онлайн-режиме. В нем примут участие более 100 представителей приглашенных правительств, гражданского общества и частного сектора. Три главных вопроса повестки дня — противодействие авторитаризму, борьба с коррупцией и защита прав человека в мире.



Россию на мероприятие не пригласили, вместе с тем, на нем есть граждане РФ.