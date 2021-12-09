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США ввели санкции против Портнова и Тупицкого

09 декабря 2021, 17:35

США ввели санкции против Портнова и Тупицкого

Соединенные Штаты ввели санкции против бывшего первого замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом говорится на странице Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Ограничения против Тупицкого ввели «за серьезные коррупционные деяния, в частности, получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе». А против Портнова из-за взяточничества и связей с судебным и правоохранительным аппаратом Украины.

Под санкции также попала супруга судьи Ольга Тупицкая и благотворительная организация «Фонд Андрея Портнова».

«Широко известный как судебный посредник, Портнов был справедливо обвинен в использовании своего влияния для получения доступа к украинским судам и их решениям и для подрыва реформы судебной системы», — говорится в сообщении.

В Минфине также отмечают, что в середине 2019 года Портнов вступил в сговор с чиновником украинского правительства, чтобы повлиять на Конституционный Суд Украины. Кроме того, Портнов, как отмечает американское ведомство, был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины.

Санкции против Портнова и Тупицкого были введены в рамках так называемого «акта Магнитского». Это закон США и некоторых других стран, содержащий перечень чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека.

Людям, в отношении которых в США вводятся такие санкции, запрещен въезд в страну. Также в их отношении вводят экономические санкции — аресты имущества, коррупционных счетов и т.д.

 

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