Во Франции заявили об «осторожности» в вопросах продажи оружия Украине

Франация поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и готова помогать стране «в общем». Относительно поставок оружия у Парижа «свои правила».



Об этом в интервью онлайн-изданию «Тиждень» заявил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине. Этьен де Понсен.



«Наши правила могут меняться, иногда они более мягкие, иногда жесткие. Мы постоянно корректируем их в соответствии с ситуацией. Поскольку мы часть "нормандского формата" в роли посредника, то должны найти правильный баланс и быть осторожными», — сказал посол.



Также он добавил, что Украине для обеспечения безопасности оказывается помощь не концентрированная, а в общих чертах.



«Мы активно участвуем в обеспечении вертолетами Airbus Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы. Также мы работали над обеспечением пограничников патрульными катерами. Такие договоры являются еще и частью усилий по усилению безопасности на общих чертах. Мы не хотим на чем-то сконцентрироваться», отметил Этьен де Понсен.

Госконцерн «Укроборонпром» по результатам визита украинской делегации в США заключил три соглашения о сотрудничестве на общую сумму 2,5 млрд долларов по совместным разработкам, поставкам продукции и созданию новых производственных мощностей.