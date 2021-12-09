В России не против участия США в «нормандском формате»

В Москве не против участия США в Нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.



«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему», — сказал Рябков в ходе беседы с журналистами.



Также он подчеркнул, что российская сторона не совсем понимает, с чем Соединенные Штаты могут прийти в этот формат.



«Отсутствует представление о том, готовы ли США делать то, что является абсолютным императивом: сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», — добавил российский политик.



