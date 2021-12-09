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В России не против участия США в «нормандском формате»

09 декабря 2021, 19:26

В России не против участия США в «нормандском формате»

В Москве не против участия США в Нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему», — сказал Рябков в ходе беседы с журналистами.

Также он подчеркнул, что российская сторона не совсем понимает, с чем Соединенные Штаты могут прийти в этот формат.

«Отсутствует представление о том, готовы ли США делать то, что является абсолютным императивом: сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», — добавил российский политик.

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