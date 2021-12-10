За сутки в Украине выявили 11 тысяч случаев коронавируса

За четверг, 8 декабря, в Украине выявили 11 327 случаев заражения коронавирусом, что на 1 049 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 24 456 пациентов, умерли 442 человека. Вчера госпитализировали 2 551 заболевшего.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 543 684 человека. Из них выздоровели 3 158 426 пациентов, а умерли 90 343 человека.



Вчера вакцинировались 157 728 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 031 953 человека. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 031 951 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 252 237 человек. Всего проведено 26 284 188 прививок.