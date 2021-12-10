ООС: Боевики вчера трижды стреляли из тяжелого оружия на Донбассе

В четверг, 9 декабря, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 6 раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получили двое украинских военнослужащих. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – тяжелое, другого – удовлетворительное.



С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Из шести нарушений тишины три обстрела были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Под обстрел попали украинские позиции в районе Шумов, Причепиловки, Новомихайловки, Пивденного и Станицы Луганской.



В информации подчеркивается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное оружие, чтобы принудить боевиков прекратить обстрелы.

С 27 июля прошлого до 8 декабря специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала почти 91 тысячу нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе более 24 тысяч взрывов, более 21 тысяч пролетевших неопределенных боеприпасов, 408 вспышек дульного пламени, 393 осветительные ракеты, а также не менее 43 391 очереди и выстрела).