Более 500 жителей неподконтрольной Донетчины заболели коронавирусом

За минувшие сутки, 9 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 524 случая заражения коронавирусом. Кроме того, 636 человек выздоровели, а 60 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признали 113 595 заболевших COVID-19. Из этого числа 100 664 пациентов выздоровели, а 8 692 человека умерли.



Продолжают болеть 4 239 пациентов.

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Кроме того, за сутки выявлен 59 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 39 человек. Всего на лечении находится 1297 пациентов с пневмониями, из них 820 — на кислородной поддержке (+20 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.