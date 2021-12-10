Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Более 500 жителей неподконтрольной Донетчины заболели коронавирусом

10 декабря 2021, 09:56

Более 500 жителей неподконтрольной Донетчины заболели коронавирусом

За минувшие сутки, 9 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 524 случая заражения коронавирусом. Кроме того, 636 человек выздоровели, а 60 умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там признали 113 595 заболевших COVID-19. Из этого числа 100 664 пациентов выздоровели, а 8 692 человека умерли.

Продолжают болеть 4 239 пациентов.

Читайте также:

В Донецкой области еще 700 человек заболели коронавирусом

Кроме того, за сутки выявлен 59 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 39 человек. Всего на лечении находится 1297 пациентов с пневмониями, из них 820 — на кислородной поддержке (+20 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Еще по теме

Прочее
коронавирус
Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:06
«ДНР» задержала проезд замглавы миссии ОБСЕ
09:56
Более 500 жителей неподконтрольной Донетчины заболели коронавирусом
09:26
«ЛНР»: Еще 40 заболевших и пятеро умерших от ковида
15:22
Аномальное тепло: «ДНР» заявила, что качество питьевой воды соответствует нормам
11:32
Россия проводит аудит НВФ «Л-ДНР» на готовность к боевым действиям — правозащитник
10:57
«ДНР»: Еще 531 заболевший и 38 умерших от ковида
09:09
В Луганске пострадали семь человек при столкновении маршрутки и микроавтобуса
08:50
«ЛНР» заявила о 45 заболевших и 10 умерших от ковида за сутки
22:16
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 10 декабря
22:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 декабря
18:59
Хранилище радиоактивных отходов под Донецком распиливают на металлолом — экс-глава Госэкоинспекции
17:53
Доходит до закрытия телеграм-каналов. В ООН рассказали, как «Л-ДНР» ограничивают свободу в интернете
17:00
В Донецке тоже жалуются на неприятный запах воды из крана
15:25
Денисова: Пятеро пленных женщин в Донецке нуждаются в неотложной медпомощи
12:25
В центре Донецка демонтировали стелу «Россия»
все новости
10:06
«ДНР» задержала проезд замглавы миссии ОБСЕ
09:56
Более 500 жителей неподконтрольной Донетчины заболели коронавирусом
09:30
В Донецкой области еще 700 человек заболели коронавирусом
09:26
«ЛНР»: Еще 40 заболевших и пятеро умерших от ковида
09:00
ООС: Боевики вчера трижды стреляли из тяжелого оружия на Донбассе
08:57
У Зеленского по-прежнему надеются усилить «режим тишины», открыть два КПВВ и провести обмен до Нового года
08:15
За сутки в Украине выявили 11 тысяч случаев коронавируса
22:44
Штаб ООС опроверг, что корабль «Донбасс» шел в Керченский пролив
22:40
Зеленский – Байден. О чем говорили президенты
22:06
Зеленский поговорил по телефону с Байденом
21:37
Путин заявил, что происходящее на Донбассе «напоминает геноцид»
21:25
Грызлов рассказал о желании Украины включить Германию и Францию в СЦКК на Донбассе
21:12
ФСБ РФ: Украинский военный корабль «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива
20:40
Главы МИД Германии и Франции настаивают на мерах ЕС по украинскому урегулированию
20:10
Макрон заявил, что планирует переговоры с Зеленским и Путиным
все новости
ВИДЕО
«Марафон добра»: В Мариуполе помогают спасать детей со сложными диагнозами
08 декабря, 21:34
Новый план нападения России показал Запад. Пушилин и Пасечник теперь «единороссы». Дайджест НД ►
06 декабря, 09:25
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
04 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция