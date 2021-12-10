Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Больше половины украинцев выступают за пересмотр Минских соглашений — опрос

10 декабря 2021, 11:23

Больше половины украинцев выступают за пересмотр Минских соглашений — опрос

Пятьдесят четыре процента украинцев считают, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 6-8 декабря.

При этом 21% опрошенных считают, что следует выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников. Только 12% респондентов убеждены, что Украина должна полностью выполнить Минские соглашения.

При этом 64% респондентов поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, 25% вообще не знают о них. О том, что хорошо знакомы с сутью этих договоренностей, указали только 11% опрошенных.

Среди вариантов формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе относительное большинство (45%) поддерживают идею расширения «нормандского» с привлечением в него США и Великобритании. 21% опрошенных выступают за прямые переговоры с Россией, 12% — за переговоры с представителями «ДНР» и «ЛНР». Лишь 11% — за то, чтобы Нормандский формат в своем обычном составе (Украина, Россия, Франция, Германия) был площадкой для переговоров об урегулировании конфликта.

За прямые переговоры с Россией как безальтернативное решение выступают 56% респондентов, 41% — против.

46% участников опроса поддерживают вовлечение Турции в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, столько же — против.

Опрос проводился во всех подконтрольных правительству регионах среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет с помощью телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Прочее
Нормандский формат Минские соглашения

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:45
Жителям Донецка рекомендуют готовить еду на очищенной воде
10:06
«ДНР» задержала проезд замглавы миссии ОБСЕ
09:56
Более 500 жителей неподконтрольной Донетчины заболели коронавирусом
09:26
«ЛНР»: Еще 40 заболевших и пятеро умерших от ковида
15:22
Аномальное тепло: «ДНР» заявила, что качество питьевой воды соответствует нормам
11:32
Россия проводит аудит НВФ «Л-ДНР» на готовность к боевым действиям — правозащитник
10:57
«ДНР»: Еще 531 заболевший и 38 умерших от ковида
09:09
В Луганске пострадали семь человек при столкновении маршрутки и микроавтобуса
08:50
«ЛНР» заявила о 45 заболевших и 10 умерших от ковида за сутки
22:16
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 10 декабря
22:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 декабря
18:59
Хранилище радиоактивных отходов под Донецком распиливают на металлолом — экс-глава Госэкоинспекции
17:53
Доходит до закрытия телеграм-каналов. В ООН рассказали, как «Л-ДНР» ограничивают свободу в интернете
17:00
В Донецке тоже жалуются на неприятный запах воды из крана
15:25
Денисова: Пятеро пленных женщин в Донецке нуждаются в неотложной медпомощи
все новости
13:31
Переселенцы скоро смогут менять место фактического проживания онлайн в «Дії»
12:21
Еще 40 владельцев разрушенного жилья из прифронтовых городов Донетчины получат компенсацию
12:10
На Донетчине женщина погибла дома от взрыва тротила
11:58
В Украине теперь запрещены бесплатные пластиковые пакеты
11:45
Жителям Донецка рекомендуют готовить еду на очищенной воде
11:30
На Луганщине обнаружили вспышку птичьего гриппа
11:23
Больше половины украинцев выступают за пересмотр Минских соглашений — опрос
10:06
«ДНР» задержала проезд замглавы миссии ОБСЕ
09:56
Более 500 жителей неподконтрольной Донетчины заболели коронавирусом
09:30
В Донецкой области еще 700 человек заболели коронавирусом
09:26
«ЛНР»: Еще 40 заболевших и пятеро умерших от ковида
09:00
ООС: Боевики вчера трижды стреляли из тяжелого оружия на Донбассе
08:57
У Зеленского по-прежнему надеются усилить «режим тишины», открыть два КПВВ и провести обмен до Нового года
08:15
За сутки в Украине выявили 11 тысяч случаев коронавируса
22:44
Штаб ООС опроверг, что корабль «Донбасс» шел в Керченский пролив
все новости
ВИДЕО
«Марафон добра»: В Мариуполе помогают спасать детей со сложными диагнозами
08 декабря, 21:34
Новый план нападения России показал Запад. Пушилин и Пасечник теперь «единороссы». Дайджест НД ►
06 декабря, 09:25
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
04 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция