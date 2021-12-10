Пятьдесят четыре процента украинцев считают, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 6-8 декабря.



При этом 21% опрошенных считают, что следует выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников. Только 12% респондентов убеждены, что Украина должна полностью выполнить Минские соглашения.



При этом 64% респондентов поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, 25% вообще не знают о них. О том, что хорошо знакомы с сутью этих договоренностей, указали только 11% опрошенных.



Среди вариантов формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе относительное большинство (45%) поддерживают идею расширения «нормандского» с привлечением в него США и Великобритании. 21% опрошенных выступают за прямые переговоры с Россией, 12% — за переговоры с представителями «ДНР» и «ЛНР». Лишь 11% — за то, чтобы Нормандский формат в своем обычном составе (Украина, Россия, Франция, Германия) был площадкой для переговоров об урегулировании конфликта.



За прямые переговоры с Россией как безальтернативное решение выступают 56% респондентов, 41% — против.



46% участников опроса поддерживают вовлечение Турции в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, столько же — против.



Опрос проводился во всех подконтрольных правительству регионах среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет с помощью телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2.