На Луганщине обнаружили вспышку птичьего гриппа

В поселке Кабичевка Луганской области 8 декабря обнаружили большое количество погибшей домашней птицы. Работники Госпотребслужбы обратились в полицию, а к ним в свою очередь обратилась жительница Кабычевки.



По результатам лабораторного исследования у мертвой домашней птицы была обнаружена РНК вируса птичьего гриппа. Об этом сообщили в полиции Луганской области.



Таким образом, в радиусе одного километра у Кабичевки Старобельского района была определена зона эпизоотического очага.



Окрестности сел Кабичевка, Крижское и Веселое отнесены к зоне наблюдения за ситуацией.



Птицу, которая заражена вирусом забрали, тушки будут сожжены, а территорию домохозяйства продезинфицируют.