На Донетчине женщина погибла дома от взрыва гранаты

Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва в частном доме в селе Зверево под Покровском. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.



Вечером 9 декабря в доме, по предварительным данным, произошел взрыв тротила, в результате чего погибла женщина и пострадали двое мужчин. Пострадавшие получили рваные раны конечностей ног и лица.



Обновлено. По данным полиции, в гости к женщине и ее нынешнему сожителю приехал бывший сожитель. Между собравшимися возник конфликт, во время которого гость взорвал супругов – по предварительным данным, гранатой Ф-1.



Уточняется, что правонарушитель получил незначительные повреждения и отказался от медицинской помощи. Его задержали.



Задержанным является житель Славянска, ранее судимый за незаконное обращение с оружием и воровство.



Открыто уголовное производство по части 2 статьи 15, пункт 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство и покушение на умышленное убийство).